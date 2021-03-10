الزراعة: ننتج 350 مليون جرعة لقاح بيطرى سنويًا

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة، إن إنتاج الأمصال واللقاحات حمى مصر من مرضين خطيرين (مرض طاعون الخيل والأبقار) خلال السنوات الماضية.وأشار إلى أن معهد المصل واللقاح ينتج 72 لقاحا بيطريا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.وأضاف فى تصريحات اليوم، أن جميع اللقاحات البيطرية المنتجة يتم تسجيلها بهيئة الخدمات البيطرية، ويتم اتباع كل الأساليب الحديثة في إنتاج اللقاحات البيطرية، حيث يوجد 14 قسما منتجا للقاحات البيطرية بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات، ويشمل لقاحات حيوانات المزرعة والدواجن.وأشار إلى أنه يتم التواصل مع الخدمات البيطرية وصحة الحيوان ومعهد التناسليات والمربين وجهات أخرى لمتابعة الحالة الوبائية، مؤكدا أنه يتم تطور اللقاحات البيطرية طبقًا للوضع الوبائي الموجود، وننتج 350 مليون جرعة سنويًا تشمل حيوانات المزرعة ولقاحات الدواجن.وقال إننا ننتج 7 ملايين جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية و150 مليون جرعة لأنفلونزا الطيور، ونحاول تلبية طلبات الخدمات البيطرية من اللقاحات المحلية المنتجة طبقًا لجدول التحصينات السيادية، حيث يتم ربط الخطة الإنتاجية للقاحات البيطرية بمنافذ التوزيع تأكيدًا على ضمان صلاحيتها، ولدينا منافذ لتوزيع اللقاحات البيطرية المحلية في 19 محافظة، حيث يوجد أسطول من العربات المجهزة لنقل اللقاحات البيطرية وحفظها بــ19 محافظةوأوضح أن أسعار اللقاحات البيطرية بمعهد الأمصال إقتصادية ولا تقارن بأي منتج آخر، ونحاول رفع العبء عن المربي بإنتاج لقاح إقتصادي وذو جودة عالية، كما أن القطاع الخاص شريك أساسي في توفير اللقاحات البيطرية للثروة الحيوانية والداجنة، وهناك تنسيق مستمر مع القطاع الخاص لحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية، كما نستورد 500 ألف جرعة لقاح لمرض الحمى القلاعية سنويًا.وقال إننا نعمل على تطوير أجهزة المعهد لتقليل الفجوة الاستيرادية لإنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن جميع اللقاحات المنتجة من معهد المصل واللقاح مطابقة للمواصفات العالمية ولها شهادة جودة، حيث إن المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية والبيطرية هو الجهة المسئولة عن معايرة اللقاحات سواء محلية أو مستوردة.وأضاف أنه يتم معايرة اللقاحات البيطرية تتم طبقًا للبروتوكولات العالمية، حيث يوجد لجان دولية لتقييم إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية.وتابع: ننتج 85% من احتياجاتنا من اللقاحات البيطرية للمزرعة و7% للدواجن، مشير الى أنه يتم تصدير اللقاحات البيطرية إلى عدة دول خاصة الكويت والإمارات، كما صدرنا أيضًا لدول إفريقية، بالإضافة لوجود بروتوكولات تعاون مع السودان لتصدير اللقاحات البيطرية المنتجة محليًا.وأضاف أننا ننسق مع جميع الجهات البحثية والمعامل المعتمدة دوليا للتأكد من اللقاحات المنتجة محليا.وأوضح أنه يوجد خطة للتوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية المحلية المرحلة المقبلة، لمواكبة التطور في إنتاج اللقاحات البيطرية لضمان جودتها وكفاءتها.وتابع: أنه يتم توفير كل الأجهزة الحديثة لإنتاج اللقاحات البيطرية، كما يوجد برامج تدريبية مكثفة للباحثين، والعمل على نقل مزارع الدواجن من النظام المفتوح للمغلق للحد من الأمراض الوبائية، وتطبيق الأمان الحيوي وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة وتوفير غذاء آمن وصحي.