عقيلة صالح يصل مقر جلسة البرلمان الليبى لاستئناف جلسة منح الثقة للحكومة

وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى مقر جلسة البرلمان في سرت، استعدادًا لاستئناف جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ذكرت ذلك بوابة إفريقيا الليبية، اليوم الأربعاء.وكان قد تم تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية أمس لمزيد من المشاورات، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه بإمكان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تقديم تشكيلته الوزارية كاملة دون مقاعد شاغرة اليوم الأربعاء، فيما أكد الدبيبة أنه مستعد لاستبدال الوزراء الذين يتحفظ عليهم النواب بعد جمع 40 توقيعًا على كل اسم يرغبون في استبعاده.