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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 بحيرات صناعية لحماية «أبوزنيمة» من أخطار السيول

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:48 ص
أخطار السيول
أخطار السيول
وائل القمحاوى
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تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، في تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول، حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالرى لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات.

وواصلت الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، الأربعاء، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع حماية وادي غرندل بابوزنيمة من أخطار السيول، ويتضمن إنشاء 5 بحيرات صناعية بالحواجز الترابية، وسدين للإعاقة، حيث تتم أعمال الحفر بالبحيرات وتكوين ودمك الحواجز الترابية، ومباني الدبش بالميل الأمامي للحواجز، بينما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال  حتى الآن ٦٢%، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه وتطهير المخرات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ.

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