«قوى عاملة النواب» تناقش مشكلات العمالة المؤقتة الأحد

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 3 اجتماعات الأسبوع المقبل، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد.وتستكمل اللجنة خلال اجتماع الأحد الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.وتستمع اللجنة الإثنين إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.