إصابة جنديين من قوات الجيش الوطنى الأفغانى فى انفجار شرق البلاد

أفادت مصادر في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بإصابة جنديين من قوات الجيش الوطني الأفغاني جراء وقوع انفجار في إقليم "ننجرهار" شرق البلاد.ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن هذه المصادر قولها "إن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد في مدينة "جلال أباد" عندما اصطدمت السيارة التي كانت تقل الجنود بلغم كان مزروعا على جانب الطريق".ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.