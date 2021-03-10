الكشف على 1648 مريضا خلال قافلة طبية بمركز شبراخيت

وجه اللواء هشام آمنة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.حيث نفذت مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية كفر السابي مركز شبراخيت خلال يومي 8، 9 مارس الحالي.وصرح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة "الباطنة، الأطفال، الرمد، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، أسنان، مسالك بولية" بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.حيث تمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي ١٦٤٨ مواطنًا من أهالي القرية، تنوعت ما بين ٣٥٩ حالة باطنة، و١٩٤ حالة جراحة عامة، و٩٠ نساء وتوليد، و٢٥٩ حالة أطفال، ١٢٦ حالة مسالك بولية، و١٥٩ حالة رمد و٦٢ حالة أسنان و١١٢ حالة أنف واذن و١٠١ حالة قلب و١٤٤ حالة جلدية، و٤٢ حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.