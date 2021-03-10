نادية الجندي ضيف برنامج «السيرة» على dmc

تحل الفنانة الكبيرة نادية الجندي ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقة جديدة من برنامج السيرة، والمقرر عرضه عبر شاشة dmc، يومي الخميس والجمعة، في تمام الـ9:30 مساءً.وتتطرق نجمة الجماهير خلال الحلقة إلى الحديث عن تفاصيل حياتها الشخصية، وبداية مشوارها الفني والصعوبات التي واجهتها خلال رحلتها، حتى أنها وصفت مشوارها بالأصعب بين النجوم، بالإضافة للكشف عن كثير من تفاصيل شخصيتها وعلاقتها بزملائها في الوسط الفني وخارجه.يذكر أن نادية الجندي ظهرت مؤخرًا كضيف في برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس، المذاع عبر قناة on، وعُرضت الحلقة منتصف فبراير الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا على السوشيال ميديا، خاصة أن الحلقة كشفت عن الجانب الكوميدي في شخصية نادية الجندي.