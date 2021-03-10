ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الصومال لـ8577

سجلت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 8 آلاف و577 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور قولها: إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، حيث وصلت إجمالي الحصيلة إلى 319 حالة، بالإضافة إلى تماثل 29 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى 4033 حالة.