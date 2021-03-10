ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الصومال لـ8577
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:58 ص
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سجلت وزارة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 8 آلاف و577 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور قولها: إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، حيث وصلت إجمالي الحصيلة إلى 319 حالة، بالإضافة إلى تماثل 29 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى 4033 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، عن وزيرة الصحة الدكتورة فوزية أبيكر نور قولها: إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، حيث وصلت إجمالي الحصيلة إلى 319 حالة، بالإضافة إلى تماثل 29 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى 4033 حالة.