«شكاوى البرلمان» تناقش 8 اقتراحات موجهة للحكومة الأحد

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اجتماعًا الأحد المقبل، برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة 8 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وموجهة إلى الحكومة، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في الدوائر ببعض المحافظات.كما تناقش اللجنة اقتراحًا مقدمًا بشأن إحلال وتجديد بعض الكباري وتطوير ورصف طرق وتغطية ترع، وإنشاء محال على سور بعض محطات المترو.