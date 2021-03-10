885 إصابة جديدة بكورونا فى بوليفيا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أنه تم تسجيل 885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بيروس إلى 255 ألفًا و621 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفًا و858 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن 9 آلاف و785 شخصًا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا.