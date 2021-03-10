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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تخصيص 46 قطعة أرض للمستثمرين بـ«صواري» و34 في 14 مدينة جديدة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:42 ص
أرض
أرض
محمد إبراهيم
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 46 قطعة أرض للمستثمرين بالأراضي الواقعة في ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مشروع صواري بأرض غرب كارفور بالإسكندرية)، وذلك بنظام المشاركة بالحصة العينية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم (9) بمساحة 1921 م2 بمنطقة الـ49 فداناً بالإسكان العائلي بجنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مستشفى خيرى لا تهدف للربح لصالح مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، على أن تكون مدة التنفيذ 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وكذا تخصيص 13 وحدة إدارية بإجمالى مساحة (480 م2)، بالدور العلوى بالمبنى التجارى الإدارى بالمجاورة الثالثة بالحى الثانى، بمدينة أسوان الجديدة، لإقامة مقر للشهر العقارى.

وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق أيضاً على تخصيص 34 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (مصانع – تجارى إدارى سكنى – مركز طبى – مخبز – أمن غذائى)، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بمساحة 22150 م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 53273 م2، لإنشاء 4 مصانع، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 436611 م2، لإقامة مصنع ونشاط تجارى إدارى، ونشاط أمن غذائى.

وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 281 م2، لإقامة نشاط سكنى تجارى إدارى، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 2480 م2، لإقامة نشاط سكنى تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 450 م2، لإقامة نشاط سكنى تجارى إدارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1154 م2، لإقامة نشاط تجارى.

وفى مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 2153 م2، لإقامة نشاط تجارى، ومركز طبى، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1100 م2، لإقامة نشاط تجارى، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 6000 م2، لإقامة نشاط سكنى تجارى إدارى، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707 م2، لإقامة نشاط إدارى.

وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة 12931 م2، لإقامة مخبز، ونشاط تجارى إدارى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 41748 م2، لإقامة مصانع، ونشاط تجارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 656 م2، لإقامة نشاط سكنى تجارى إدارى.

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