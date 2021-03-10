تركيا تغازل مصر مجددا: شراكتنا أساس كتابة تاريخ إفريقيا والشرق الأوسط

قال عمر جليك، المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إن "هناك أواصر قوية للغاية مع الدولة المصرية وشعبها"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأربعاء.وأضاف جليك: "بدون شراكتنا التاريخية لا يمكن كتابة تاريخ المنطقة، ولا أفريقيا ولا الشرق الأوسط ولا البحر المتوسط".وأشار إلى أن هناك وضعًا جديدا في البحر المتوسط، مضيفا: "ليس فقط فيما يتعلق بقضية الغاز، فبعد أن ظهرت الأزمة السورية استقرت السفن الحربية لجميع دول العالم في المتوسط، وزاد الأمر أكثر بعدما ظهرت قضية ليبيا".ولفت إلى أن "الديناميكية الكبيرة التي ظهرت فيما يتعلق باستخدام الموارد الهيدروكربونية، تتطلب من البلدان المتشاطئة للبحر المتوسط التحدث أكثر مع بعضها البعض وإيجاد صيغ مشتركة".واستطرد: "بالطبع لدينا أرضية مع مصر يمكن من خلالها تناول هذه الأمور معها، لكن كما قلت، تركيا لم تتخل بأي شكل عن موقفها السابق القائم على المبادئ، غير أن ضرورات الحديث بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة تقتضي مثل آليات الحوار تلك، لكن هذا بالطبع منوط بأن يكون نفس النهج متبادل".