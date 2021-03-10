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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طفلة توحد شديد الخطورة بمطروح.. ووالدها يشيد بأهتمام الدولة بها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:41 ص
طفلة توحد شديد الخطورة
طفلة توحد شديد الخطورة
ياسمين شعيب
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تبلغ من العمر 15 عاما، أصبحت مصنفه عالميا طفلة توحد شديدة الخطورة، تأكل لحوم نيئة، تشكل خطرا علي عائلتها، لذا تخصيص غرفة لها وتقييدها بسلاسل حديدية.

وقال عرابي سعيد أحد أبناء مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، إن نجلته " وجدان " التي تبلغ من العمر 15 عاما من أطفال التوحد شديد الخطورة وفق تصنيفها عالميا.

وأوضح أن نجلته يتم متابعتها من أطباء داخل وخارج مصر، فهى تحاول الإنتحار يوميا وتم تخصيص غرفة لها مغلقة بأبواب حديدية ويتم تقييدها بسلاسل.

وأضاف: تأكل بيض وقطع من فراخ بانية غير مطهيه، ومنذ شهرين أصبحت غير قادرة علي الحديث ويتم متابعتها بشكل دوري مع أطباء، يتكلف علاجها الـ 6 ألاف جنية.

وأكد علي أنه قيد حركة نجلته لأنها شديدة الخطورة علي نفسها والأخرين، موضحا أنه تم التواصل مع أحد الأطباء لتوفير حزام يدعم خاصية GPS لتحديد مكان وموقع نجلته فى حالة الهروب أو الإختفاء، مشيرا إلي أن الدولة مهتمه بحالتها.

وقال إن نجلته ستكون أول طفله من أطفال التوحد شديدي الخطورة يتم ترخيص سيارة لها بولاية والدها في اليوم العالمي لاطفال التوحد بناءا علي خطاب رسمي من وزارة التضامن موجه إلي مرور مطروح وتم التواصل معهم لترخيص السيارة.
طفلة توحد شديد الخطورة بمطروح.. ووالدها يشيد بأهتمام الدولة بها
طفلة توحد شديد الخطورة بمطروح.. ووالدها يشيد بأهتمام الدولة بها
طفلة توحد شديد الخطورة بمطروح.. ووالدها يشيد بأهتمام الدولة بها
طفلة توحد شديد الخطورة بمطروح.. ووالدها يشيد بأهتمام الدولة بها

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