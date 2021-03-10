الداخلية تضبط 12 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 12115 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12021 شخصًا.واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 94 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وضبط 139 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 593 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.