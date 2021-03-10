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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي: تنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:40 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
إسراء جمال
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ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة.

حضر الاجتماع كل من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ود. محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، وذلك من خلال تقديم أوجه الدعم المتاحة للاستفادة من تلك الابتكارات والاختراعات، مشيرًا لأهمية التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة لتحقيق أهداف الصندوق.

وأضاف د. خالد عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار. كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.

ولفت الوزير إلى أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.

واستعرض المجلس أوراق العمل المقدمة، وقام د. محمد عامر بعرض تقرير عن نشاط وسير العمل بالصندوق خلال الفترة الماضية، وشمل التقرير بيان بوضع موارد الصندوق، وما تم من إجراءات لمتابعة تحصيلها، ووافق المجلس على استثمار جزء من أموال الصندوق لتنمية موارده ولتعظيم الاستفادة منها في البرامج المزمع إطلاقها لتحقيق أهدافه.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد مقترح بالخطة الاستراتيجية ومشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.

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