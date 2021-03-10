«رمضان جانا».. إقبال على شراء «الفوانيس» استعدادًا للشهر الكريم

بدأت الاستعدادات لرمضان في كل مكان، ومجرد أن تخطو إلى منطقة درب البرابرة وحي الخيامية تلمع عيناك من أضواء الفوانيس والأقمشة التراثية والجو الروحاني في هذه المناطق، التي يحرص المواطنون على أن يقصدوها لشراء ما يلزمهم للشهر الكريم.رصدت عدسة «الدستور» استعدادات محلات الفوانيس والزينة لشهر رمضان من حيث الأسعار والإقبال.وقال أحمد الزيني، أحد صناع الفوانيس بالأسلاك وأقمشة المشغولات الخيامية، إن الإقبال على الفوانيس المصنوعة من الأقمشة كبير؛ لأن سعرها في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن الزبائن في زيادة مستمرة يوميًا عن العام الماضي.ولفت إلى أن الأسعار مقاربة للعام الماضي، منوهًا بأن سعر الفانوس المصنوع من القماش يبدأ من 30 جنيهًا حتى 250 جنيهًا حسب حجمه وطوله.فيما أوضح أحد التجار ويُدعى «إبراهيم»، أن الاستعدادات لشهر رمضان بدأت مع بداية شهر رجب، من خلال وضع الفوانيس والمنتجات الجديدة، ويبدأ سعر الفانوس المضيء من 45 جنيهًا 500 جنيه، حسب الحجم.وأشار إلى وجود أشكال مختلفة من الفوانيس، وأن هناك أنواعًا جديدة على شكل استندات وديكورات مختلفة للسفرة الرمضانية والزينة المضيئة على شكل هلال، لافتًا إلى أن الأسعار تتراوح من ١٥ جنيهًا وحتى 150 جنيهًا، وتتصدر الفوانيس والأقمشة الخيامية المشهد في الأسواق.