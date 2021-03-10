«حياة كريمة والانتقال للعاصمة الإدارية».. على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الملفات الهامة وسير أعمال المشروعات القومية.ومن المرتقب أن يناقش المجلس استعداد الحكومة للانتقال إلى المقار الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة وآلية الانتقال والتجهيز للاحتفال بهذا الانتقال لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي.ومن المقرر أيضًا مناقشة سير أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الريف المصري والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات وما إذا كان هناك عوائق لإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما يناقش المجلس آخر تطورات أوضاع فيروس كورونا وموقف توزيع اللقاح بعد فتح التسجيل للحصول عليه.