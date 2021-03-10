التصريح بدفن ضحايا انقلاب ميكروباص الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى، وتسبب في مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق الاسكندرية - القاهرة، الصحراوى بمنطقة العامرية اول دائرة القسم.على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العامرية وضباط المرور رفقة سيارات الإسعاف الى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار إحدى إطارتها ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق وانقلاب السيارة.وأسفر الحادث عن مصرع 4 وإصابة 7 أخرين من مستقلى السيارة المشار إليها.وتم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفي العامرية العام لتلقي العلاج، ورفع أثار الحادث وتسيير حرمة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.