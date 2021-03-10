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فن

درة وهاني سلامة في كواليس تصوير «بين السما والأرض» (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:17 ص
هاني سلامه
هاني سلامه
دعاء عبد المقصود
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يواصل طاقم عمل مسلسل "بين السما والأرض" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل تصوير مشاهد المسلسل في لوكيشن منزل هاني سلامة في إحدى الشقق الخاصة بقيادة المخرج محمد جمال العدل.

جاء ذلك بعد انتهاء تصوير عدة ديكورات بالمعادي خلال الأيام الماضية، ويسعى مخرج العمل لتصوير كل المشاهد الخارجية.

وحصلت "الدستور" على عدد من الصور من كواليس العمل، حيث تجمع المشاهد بين هاني سلامة ودرة.

وكانت شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي طرحت البوستر الدعائي الأول لمسلسل "بين السما والأرض" والمنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.

ويتناول العمل سرد قصص إنسانية لأبطاله وهم بداخل أسانسير بين الحياة والموت، في إطار من الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق.

مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هاني سلامة وغادة عادل وسوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد بدير ومحمد ثروت وعدد آخر من النجوم، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل من خلال 15 حلقة فقط تعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

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