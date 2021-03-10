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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دنيا سمير غانم في معسكر مغلق لمسلسلها الرمضاني

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:50 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
محمد قدري
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بدأت النجمة دنيا سمير غانم، خلال الساعات الماضية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "المدينة.. عالم موازي" بديكور العمل الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر للعرض خلال الموسم الرمضاني عبر 15 حلقة.

ودخلت دنيا والمخرج والمنتج هشام جمال معسكرًا مغلقًا من أجل تكثيف تصوير المسلسل الجديد، خاصة بعد البدء في وقت متأخر، سيتم تصوير 15 ساعة يوميًا من أجل تصوير أكبر جزء من العمل قبل بدء العرض، خاصة أن العمل يعتمد على ديكورات محدودة مما سيركز عملية التصوير.

المسلسل الجديد هو مسلسل كوميدي استعراضي غنائي، يشارك فيه عدد كبير من نجوم الكوميديا منهم شيماء سيف ودلال عبدالعزيز وعمرو وهبة، وهشام جمال الذي يخرج العمل ويشارك في كتابته مع عمرو وهبة.

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