حصول «هندسة القاهرة» على 3 شهادات دولية في السلامة المهنية والجودة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الهندسة على 3 شهادات دولية في مجالات: نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO45001:2018، نظام إدارة البيئة ISO14001:2015، نظام إدارة الجودة ISO9001:2015، تطبيقًا لأنظمة الجودة العالمية في جميع المجالات التعليمية والبحثية والإدارية من خلال توفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن حصول كلية الهندسة على الشهادات الدولية في ظل جائحة كورونا يعد إنجازًا كبيرًا ونتاجًا لخطة الجامعة في التعامل مع التحديات على أكثر من مستوى على رأسها دوران عجلة العمل دون توقف مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.وقال الخشت: إن جامعة القاهرة تضع علي رأس أولوياتها التطور المستمر للكليات والبرامج ليس علي المستوي المحلي وحسب وإنما على المستوى الدولي أيضًا، وذلك في إطار الخطة الاستراتجية للتحول نحو العالمية والتي لن تتحقق إلا من خلال بذل الكثير من الجهد والفكر والتطور سواء على مستوى المناهج وطرق التدريس والبرامج المميزة التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل الدولي، بالإضافة إلي نظم الإدارة الحديثة لتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات المختلفة.وأوضح الخشت أنه على مستوي البرامج تأتي كلية الهندسة في مرتبة متقدمة عالميًا، حيث تقع ضمن أفضل 150 في التصنيف البريطاني QS وتأتي في الفئة بين أفضل 200-300 علي مستوي العالم في التصنيف الصيني "شنغهاي" لعام 2020، مشيرًا إلى أن كلية الهندسة ليست مجرد كلية للتعلم وتخريج كوادر فقط لكنها بيت خبرة يمتلك أفضل الكوادر محليًا وإقليميًا ودوليًا بما يسهم في التنمية التي تخوضها الدولة المصرية خاصة في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية.وأكد الخشت على أن جامعة القاهرة تعمل بشكل متكامل بين كل الكليات حتي أصبح كل كلية نموذج يتماشي مع التكنولوجيا الحديثة من حيث تخريج الكوادرالمؤهلة، فضلًا عن تقديم الخدمات والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع من خلال ما تقدمه في كل الاتجاهات والمجالات، موضحًا أن ما وصلت إليه الجامعة الآن هو جهد كبير ونتاج لمنظومة عمل تم وضع أساس قوي لها منذ أكثر 3 سنوات.وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الأساس القوي الذي قامت عليه استراتيجية وخطة الجامعة ساهم في استمرار التفوق والنجاح دوليًا، واستمرار العمل في المشروعات الجديدة وخطط التطوير دون توقف أو تأثر بالرغم من جائحة كورونا التي فرضت التراجع علي الكثير من كبري المؤسسات التعليمية والجامعية الدولية، مضيفًا أنه رغم تحدي الجائحة إلا أن الجامعة نجحت في التقدم في كل التصنيفات الدولية والانتهاء من مشروعات كبري مثل تطوير المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلي اقتراب حلم الفرع الدولي لجامعة القاهرة، والذي سيكون بمثابة هدية جامعة القاهرة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول جامعة قائمة علي نظام البرامج في العالم.وقال الخشت: إن نجاح كلية الهندسة في الحصول على 3 شهادات دولية يأتي في إطار رفع مستوى الجودة في الإدارة، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في التحول نحو اللامركزية في الإدارة بنسبة 65%.وأكد الخشت أن الجامعة حققت نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، حصلت كل كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة، كما فازت الجامعة بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى مصر للتميز الحكومي لعام 2019، مشيرًا إلى حصول 19 معملًا وبرنامجًا دراسيًا على الاعتماد الدولي، وحصول 9 كليات و11 مراكز على شهادة الأيزو العالمية، كما حصلت الأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوي لشهادة "الأيزو" 9001 2015 في مجال الجودة الإدارية.وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة أعادت تطوير البناء التنظيمي للجامعة، وتوزيع الكوادر في الإدارات العامة بما حقق الاستفادة القصوى للقدرات، وساعد على تكوين جيل ثانٍ من الإداريين، بالإضافة إلى زيادة عدد الوحدات الحسابية لمواكبة النمو الحادث في العمليات المالية للجامعة.ولفت الدكتور الخشت إلى أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الأغذية، وطبقت الاشتراطات الصحية على جميع العاملين بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية.جدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه بشهادة تقدير لعميد كلية الهندسة الدكتور حسام عبدالفتاح، والدكتورة راندا عبدالكريم وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، نتيجة الجهود المبذولة للحصول على شهادات الأيزو.