الهند تعتزم شراء طائرات أمريكية مسلحة لمواجهة الصين وباكستان

تعتزم الهند شراء 30 طائرة مسلحة بدون طيار من الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها البحرية والبرية، في الوقت الذي تتواصل فيه حالة التوتر مع الجارتين الصين وباكستان، وذلك بحسب مسؤولين على صلة بالأمر.ومن المقرر أن توافق الهند الشهر المقبل على عملية شراء 30 طائرة بدون طيار، طراز "إم كيو9- بي" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من إنتاج شركة "جنرال أتوميكس" ومقرها مدينة سان ديجو، بحسب المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، في حديثهم لوسائل الإعلام.ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، ستعزز هذه الصفقة الإمكانيات العسكرية للهند، حيث إن الطائرات بدون طيار التي لديها الآن، يمكن استخدامها فقط في مهام المراقبة والاستطلاع.