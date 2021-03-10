رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

مصر

«الريف المصري» تبحث مع سفير أسبانيا التعاون بمشروع الـ1.5 مليون فدان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:38 ص
الريف المصري
الريف المصري
عبدالناصرمحمد
طباعة
استقبل اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، رامون جيل كاساريس، سفير دولة أسبانيا لدى القاهرة، على رأس وفدٍ يضم الملحق الاقتصادى بسفارة أسبانيا فى مصر، لمناقشة سبل وآفاق التعاون المشترك بين الشركة وبعض الشركات والجهات الأسبانية، لخدمة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وبحث فرص وإمكانيات التعاون مع كبرى الشركات الأسبانية فى مجال مشروعات البنية التحتية واللوجستيات وإنشاء الصوب الزراعية المتطورة، بالإضافة إلى مشروعات تحلية المياه وتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وثمن عبد الوهاب حرص السفير الأسبانى على طلب الإطلاع على أحدث تطورات العمل فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، والفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة به أمام الشركات الأسبانية، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحرص المتبادل على التشارك فى التنمية من شأنه أن يتبعه العديد من المشروعات والشراكات الناجحة، التى من المؤكد أنها ستحقق الصالح المشترك وتعود بالنفع على الطرفين.

وأكد رئيس "الريف المصرى الجديد" أن مصر تشهد حاليًا إنجاز العديد من المشروعات الكبرى والمهمة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما شدد على حرص إدارة الشركة ومشروع المليون ونصف المليون فدان على جذب الاستثمارات الأسبانية التنموية إلى مصر من خلال المشروع، والتنسيق الكامل مع الجانب الأسبانى للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الأسبانية فى إطار المشروع، خاصةً فى قطاعات تحلية المياه وتوليد الطاقة والتصنيع الزراعى والبنية التحتية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، بما يساعدها على التوسع بنشاطها فى السوق المصرية، بالإضافة إلى مشروعات الصوب الزراعية التكنولوجية المتطورة ذات التقنيات العالية، وكذا مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بها.

وأوضح أن ما يستهدفه المشروع فى الوقت الحالى هو إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية وتنموية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تكون مبنية على فكر ورؤية علمية واضحة، مشددًا على أن الشركة لا تستهدف فقط جذب وضخ استثمارات جديدة فى مناطق المشروع، وإنما تهدف إلى التنمية المستدامة التى من شأنها إفادة وخدمة المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب.

واقترح عبد الوهاب على السفير الأسبانى فكرة إقامة مزارع نموذجية مشتركة فى مختلف أراضى المشروع، تقوم من خلالها شركة تنمية الريف المصرى الجديد بتوفير الأرض والكوادر والكفاءات الفنية اللازمة، بينما يقوم الجانب الأسبانى بتقديم خلاصة خبراته فى مجال إقامة محطات تحلية المياه والميكنة الزراعية والإرشاد الزراعى، وكذا أفضل الأساليب لترشيد استهلاك مياه الرى، والأنظمة الحديثة للرى، وإقامة الصوب الزراعية المتطورة، وتقديم أفضل الشتلات التى تصلح للزراعة فى الأراضى الصحراوية، وخاصةً فى مجال زراعات الزيتون، لما لأسبانيا من خبرات كبيرة فى هذا المجال.

من جهته، أكد السفير الأسبانى رامون جيل كاساريس على عمق العلاقات السياسية المصرية-الأسبانية، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو تعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة، لتصبح على مستوى عمق وتميز العلاقات السياسية والاجتماعية والإنسانية بين البلدين، خاصةً مع توافر الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأشاد كاساريس بجهود اللواء عمرو عبد الوهاب وبإدارة الشركة والمشروع فى تقديم فرص استثمار وشراكة جادة وواعدة، مؤكدًا دعمه الشخصى ودعم بلاده لهذا المشروع القومى الواعد والمهم، ولجهود تنشيط الاستثمارات بين البلدين، وحرصه على جذب الاستثمارات الأسبانية لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، بما يخدم أهداف ومصالح البلدين والشعبين الصديقين.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

جماجم وعمود فقري.. تفاصيل مأساوية في تصادم سيارة بترول بميكروباص بالفيوم

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

مخاطر كون المرء مؤهلا لوظيفة بدرجة أكبر من اللازم

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

فرق الفنون الشعبية تواجه الأفكار الظلامية في ثقافة المنيا

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة