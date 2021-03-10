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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:44 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
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تراجعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء؛ لاستمرار الضغوط البيعية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على خلفية المبيعات المكقفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار خلال الأيام الماضية.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 1.25 % ليصل إلى مستوى 11196 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13827 نقطة، ونزل مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.39 % ليصل إلى مستوى 2188 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3189 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمي لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، القابضة المصرية الكويتية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 81889 سهما، 50 ألف سهم، 120 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة 29.7 مليون سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز الإسكندرية 3239 سهما، 19513 سهما، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي 6 آلاف سهم، كما اشترت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو 6253 سهما.

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