بدء الاختبارات الإلكترونية بصيدلة حلوان

عقدت كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاختبارات الإلكترونية حيث تطبق الاختبارات الالكترونية بالكلية لأول مرة.وتعد جامعة حلوان من أوائل الجامعات الحكومية المصرية التي يجري بها الاختبارات الالكترونية عبر منظومة الاختبارات الالكترونية التي دشنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا.أوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى إلى تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها في ظل الانطلاق التدريجي نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة التعليم لضمان جودة العملية التعليمية وفقا للمعايير العالمية.وتعد كلية الصيدلة جامعة حلوان أولي كليات الصيدلة التي تبنت تطبيق منظومة المجلس الأعلى للجامعات للاختبارات الإلكترونية التي تبث من المجلس الأعلى للجامعات وذلك تحت رعاية وإشراف ا. د.سامح سرور عميد كلية الصيدلة وأ.د. هشام سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. يارا عصام مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية.وقد أشار سرور إلى أهمية تطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية من أجل دعم العملية التعليمية حيث تتيح المنظومة المساواة بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب وتوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس على تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.وأجريت الاختبارات بمعامل مركز الحساب العلمي بالجامعة حيث قام الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة بعمل جولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير الاختبارات الإلكترونية والتأكد من تذليل أي عقبات أمام الطلاب وتقديم كافة الدعم المعنوي من سيادته للطلاب والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والملاحظين داخل اللجان وتعقيم اللجان قبل وبعد الانتهاء من الاختبارات.وتقام الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان تحت إشراف تنفيذي من قبل أ.د. مختار بكر مستشار رئيس الجامعة للمشروعات والاتفاقيات الدولية والتدريب ا.د. منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات (CIO) ومدير مركز الحساب العلمي وأ.د. سامية على مدير مشروع الاختبارات الإلكترونية.