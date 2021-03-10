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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:36 ص
عبد المنعم رياض
عبد المنعم رياض
جمال عاشور
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كرمت الهيئة العامة لقصور الثقافة اسم الشهيد عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وأحد أشهر العسكريين في تاريخ العسكرية المصرية والعالمية، حيث تناولت مكتبة سمنود الثقافية بمحافظة الغربية سيرة البطل الشهيد والعالمية، مؤكدة أنه لم يكن فقط قائدا عسكريا شجاعا والعالمية بل كان رمزا شامخا لبطولات الشعب المصري.

وفي سياق متصل أكد الشيخ سامي الهتيمي عضو لجنة الفتوى بالغربية، أن الدفاع عن أرض الوطن يعد أحد أهم الأعمال الصالحة التي يستطيع الانسان أن يتقرب بها الى الله، لما لها من منزلة كبيرة، وتابع حديثه خلال محاضرة ثقافية اقيمت ببيت ثقافة السنطة قائلا: "أنه من حسن الطالع أن يهب الله لمصر رجال مخلصون، لا يبخلون يوما عن تقديم أرواحهم فداء لأرض الوطن، ودفاعا عن مقدرات الشعب المصري، وهم أبطال القوات المسلحة.

تسابق العديد من أطفال الغربية في قراءة الكتب والقصص القصيرة، وذلك أثناء تواجدهم في مكتبة كفر حجازي الثقافية في زيارة تهدف إلى التعرف على ما تقدمه المكتبة في مجالات القراءة، والاطلاع، والأنشطة الثقافية والفنية، كما شهدت الزيارة إقامة مسابقة بين الأطفال في المعلومات العامة، تضمنت أسئلة حول أهم المعارك التي خاضتها مصر، من أجل استرداد أراضيها والحفاظ على مقدرات شعبها.

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