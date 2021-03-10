ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "أسباب المشكلة السكانية فى مصر"، والتي أوضح الدكتور محمد حنفي خلالها مفهوم المشكلة والفرق بين الإنفجار والندرة السكانية وأن الزيادة السكانية ليست مشكلة فى حد ذاتها لكن المشكلة في العلاقة بين الموارد والسكان والزيادة الطبيعية "نسبة المواليد، نسبة الوفيات"، كما أوضح أسباب المشكلة فى مصر من مختلف الجوانب خاصة القيم الإجتماعية والثقافية والنتائج والآثار السلبية المترتبة عليها من مختلف الزوايا وترتيب مصر سكانيا وعربيا وأفريقيا وعالميا.وأقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "الإسراء والمعراج" أوضح فيها الشيخ حسان محمد عثمان، مدير إدارة أوقاف القرنة أن الإسراء والمعراج معجزتين للنبي صل الله عليه وسلم بعد عناء وإيذاء أهل مكة عندما تفننوا بإيذائه، كماوشرح خلال المحاضرة معنى الإسراء، وتفصيل وبداية الرحلة ونهايتها وموقف أهل مكة بعد أخبارهم من النبي بالرحلة وموقف سيدنا أبى بكر الصديق، وأن الرحلة كانت جبرا لخاطر النبي صل الله عليه وسلم بعد وفاة عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة.وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن منزلة الشهيد، أكد خلالها الشيخ عمر سيد أبوخليل، مدير وعظ الأقصر، أن القرآن الكريم ذكر الكثير عن منزلة الشهيد وأمثلة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين الذين نالو الشهادة في الغزوات، وأن الشهداء أحبهم الله فاختارهم لهذه المنزلة السامية، كما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية" أوضح سيد صدقى فيها مفهوم المجتمع المدني وخصائصه وأنواعه وأشكاله والتنمية وأنواعها وأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية.كما عقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "قوة التفكير" وأوضحت سناء محمد خلالها تعريف قوة التفكير، وأن الدراسات أثبتت أن الإنسان يشغل 10% من قدراته العقلية، بجانب محاضرة بعنوان "الآفات المجتمعية التعصب نموذجًا" وتحدثت الدكتورة علا على عن مفهوم الآفات المجتمعية وأنواع الآفات داخل المجتمع ومفهوم التعصب وأنواعه وأسباب ودوافع التعصب والآثار السلبية لآفة التعصب وكيف عالج الإسلام هذه الآفة المجتمعي.من جهته أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية عن فضل الأم للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدة بعنوان "دعاكي يا غالية"، بينما أعدت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة غناء ومديح غناء الفنان عمرو سمير وعزف الشافعي وسعد جابر، بينما أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي عن" الإسراء والمعراج" سردتها عواطف مصطفى.وكذلك نظم قصر ثقافة الطارف ورشة حكي بعنوان "خذو الحكمة من أفواه المجانين" سردتها سلوي جودة، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية رسم بالقلم الرصاص نفذها حسن رفاعي برسم شكل طائر الببغاء باستخدام القلم الرصاص، بينما أعدت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية ورشة "قص ولصق" وطريقة عمل مقلمة نفذتها أمل جابر، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية "أشغال يدوية" نفذتها نجوى أبو الفضل.