عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في نينوي

نفذت قوات الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى شمال العراق.وقال بيان مشترك للقوات والحشد، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن قوة من اللوائين 53 و21 في الحشد والجيش نفذت عملية أمنية انطلاقا من جبال شرق تلعفر ووصولا إلى جبال الخان وشيخ إبراهيم والمحلبية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.وأكد البيان أن العملية أجريت وفقا لمعلومات استخباراتية وردت للقوات المشتركة تفيد بوجود تحرك للدواعش في تلك المنطقة