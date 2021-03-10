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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية توافق على زيادة مدفوعات نشر القوات الأمريكية على أراضيها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:43 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن البلاد وافقت على زيادة مدفوعاتها الخاصة، بنشر القوات الأمريكية المتمركزة على أراضيها بنسبة 13.9% هذا العام من مدفوعات عام 2019، ضمن اتفاق لمدة 6 سنوات مع الولايات المتحدة، ما يمهد الطريق أمام الدولتين لتعزيز التحالف فيما بينهما.

وبموجب الاتفاق، الذي سيستمر حتى عام 2025، ستقوم سول بدفع 1.183 تريليون وون (1.03 مليار دولار) هذا العام، وهو ما يمثل ارتفاعا من الـ 1.038 تريليون وون في 2019 وهي أول زيادة من رقمين منذ عام 2002 لنشر 28 ألفًا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية

وبعد اختتام المفاوضات، التي استمرت لمدة عام ونصف، توصلت سول وواشنطن إلى الاتفاق الذي يطلق عليه اسم "اتفاقية التدابير الخاصة"، يوم الأحد الماضي في ظل مخاوف من أن يؤدي الجمود الذي طال أمده، إلى تقويض التركيز على مواجهة التهديدات الكورية الشمالية وغيرها من التهديدات المشتركة.

وقالت الوزارة - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن الاتفاقية تعد فرصة للبلدين لإعادة التأكيد على أهمية التحالف الكوري الأمريكي القوي بينهما، باعتباره العمود الفقري للسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، والحاجة إلى نشر مستقر للقوات الأمريكية هنا".

وبموجب الاتفاقية الحادية عشرة والأخيرة، والتي تنتظر الموافقة البرلمانية، من المقرر أن يجمد البلدان مدفوعات سول لعام 2020 عند مستوى مدفوعات 2019، بعد أن تركت الاتفاقية السابقة التي انتهت في 2019 القوات الأمريكية في كوريا بدون تمويل منذ ذلك الوقت.

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