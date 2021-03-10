رفع 598 حالة إشغال للمحلات والمقاهي بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات مكبرة تحت إشراف اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين، لضبط الباعة الجائلين منعًا لتأثيرهم على حركة المواطنين.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع تحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.قامت إدارة شرطة المرافق بقيادة العميد أحمد قنديل رئيس مباحث المرافق، بحملة مكبرة من رفع 598 حالة إشغال للمحلات والمقاهي، وإزالة الأكشاك المخالفة بشوارع والميادين، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.