التفتيش العمالي على 440 منشأة في قنا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا عن قيامها بالتفتيش العمالي على 440 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضرًا عماليًا من خلال مفتشى العمل، فضلًا عن تلقي 9 شكاوى عمالية، تمت تسوية شكوى منها وديًا، وتحويل 5 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 157 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.