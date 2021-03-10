تغيير اسم مسلسل دنيا سمير غانم من «المدينة» إلى «عالم موازي»

قررت الشركة المنتجة لمسلسل "المدينة" للنجمة دنيا سمير غانم تغيير اسمه إلى "عالم موازي".وتواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير أحداث مسلسلها الجديد المدينة في عدد من اللوكيشانات الداخلية بمنطقة 6 أكتوبر، استعدادًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم.المسلسل من المقرر تقديمه في 15 حلقة فقط خلال النصف الأول من شهر رمضان ودخلت دنيا معسكرًا مغلقًا من أجل الانتهاء من العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.يشارك فى بطولة مسلسل "عالم موازي" دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبدالعزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان الكبير سمير غانم، وهو من تأليف عمرو وهبة وإخراج هشام جمال.