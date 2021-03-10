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حزب أردوغان يعدل قانون الأحزاب لقطع المساعدات عن المعارضة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:29 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت تقارير تركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم أضاف إلى التعديلات في مسودة قانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات، بنودا هدفها قطع المساعدات عن المعارضة وحل أحزابهم بتهمة الإرهاب، وذلك وفقا لجريدة زمان التركية.

وقال التقرير، إنه تم إجراء تعديلات مهمة على قانون الأحزاب والتشريعات الانتخابية من المقرر الكشف عنها للرأي العام عقب بحثها مع حزب الحركة القومية، الشريك السياسي لحزب العدالة والتنمية ضمن تحالف الجمهور، وكان أردوغان قال هذا الشهر خلال إعلانه خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إعدادها في إطار الإصلاح القضائي إنه بدأ العمل لتغيير قانون الأحزاب السياسية والانتخابات بغرض تعزيز التشاركية الديمقراطية.

و تشترط التعديلات الجديدة حصول الأحزاب السياسية على 7% من أصوات الناخبين على الأقل كي تتمكن من الانتفاع من مساعدات الخزانة، مما يعني أن الأحزاب السياسية الصغيرة لن تحصل على مساعدات الخزانة.

و أضاف التقرير أن أبرز المستهدفين بهذا التعديل الأحزاب المعارضة التي ظهرت على الساحة مؤخرًا، انفصالا عن حزب العدالة والتنمية، وبشكل أوضح حزبي الديمقراطية والتقدم بقيادة علي باباجان، والمستقبل بقيادة أحمد داود أوغلو.

ومن بين التعديلات أيضا قطع مساعدات الخزانة عن الأحزاب التي سيثبت القضاء صلاتها بالإرهاب، ويعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هو المستهدف من هذا التعديل، إذ يعمل التحالف الحاكم على إثبات صلته بحزب العمل الكردستاني.

من جانبها ذكرت صحيفة "حرييت" أنه تم إعداد صيغة وسيطة لما يعرف بـ"الصلة بالإرهاب" بسبب مشكلة كونها مخالفة للدستور، وتضمن قانون الأحزاب السياسية إمكانية رفع دعوى قضائية لقطع مساعدات الخزانة عن الكيانات القانونية الحزبية التي تربطها صلات بالتنظيمات الإرهابية والمتورطة في الجرائم المرتكبة، ومن ثم استخدام هذه النقطة لإقامة دعوى قضائية لحل الحزب.

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