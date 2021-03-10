منهم 7 من ذوي القدرات.. تعيين 532 شابًا بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 532 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 7 من ذوي القدرات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 1991 شابًا، فضلا عن استخراج 671 شهادات قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة للعمال على المهن المختلفة، وذلك خلال شهر فبراير الماضي.وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعيًا بإجمالي 229 ألفًا و500 جنيه، لـ93 عاملًا، وصرف 139 ألفًا و28 جنيهًا للرعاية الصحية لـ614 عاملا، ليصل إجمالي ما تم صرفه لـ368 ألفًا و528 جنيها لـ707 عمال من المسجلين بالمديرية.