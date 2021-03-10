مجموعة تجارية روسية عملاقة تطلق نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوه

أعلنت مجموعة "إكس 5" الروسية، الرائدة في مجال بيع المواد الغذائية في البلاد، اليوم الأربعاء، إطلاق نظام دفع بتقنية التعرف على الوجوه، وهو أحدث توسع لهذه التقنية التي أثارت مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.ومن أجل إطلاق نظام الدفع عن طريق تقنية التعرف على الوجوه، انضمت مجموعة "إكس 5" التي تملك متاجر "بياتيروشكا" وسلسلة متاجر السوبر ماركت "بيريكريستوك"، إلى نظام الدفع "فيزا" ومصرف "سبيربنك" العملاق التابع للحكومة الروسية والذي يسعى لأن يصبح شركة تكنولوجيا المعلومات.وقال مدير الابتكار في "إكس 5" إيفان ميلنيك لوكالة فرانس برس إن الخدمة أطلقت في 52 سوبر ماركت "بيريكريستوك" وستشمل ما مجموعه 150 منها بحلول نهاية الشهر، مضيفا أن النظام سيكون متاحا أيضا في 30 متجر "بياتيروشكا" بحلول نهاية أبريل.وأوضح أن حوالى ثلاثة آلاف متجر في كل أنحاء روسيا ستكون مجهزة بأنظمة الدفع بتقنية التعرف على الوجوه بحلول نهاية العام.