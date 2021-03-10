روسيا تُبطئ سرعة استخدام تويتر بعد خلاف حول تغريدات احتجاجية

تخطط روسيا لإبطاء سرعة استخدام خدمات شركة تويتر بعد أن أعلنت عن دعاوى قضائية ضدها وأربع شركات أخرى للتواصل الاجتماعي لعدم حذف منشورات حول احتجاجات الشهر الماضي على مستوى البلاد بشأن سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان للوكالة المعنية بمراقبة الإنترنت في روسيا "روز كوماندزور" اليوم الأربعاء أن روسيا سوف تبطئ سرعة استخدام تويتر على جميع الأجهزة المحمولة وعلى نصف أجهزة الكمبيوتر المكتبية لأن الشركة لم تحذف محتوى متعلق بمحاولات انتحار المراهقين والمواد الإباحية وتعاطي المخدرات.ولم يشر البيان إلى المنشورات المتعلقة بالاحتجاج، لكنه قال إنه يمكن حظر استخدام تويتر تماما إذا لم يتم حذف المحتوى المحظور.