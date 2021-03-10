انطلاق الفصل الدراسي الثاني لرياض الأطفال بالمدارس الخاصة

بدأت المدارس الخاصة، في استقبال طلاب رياض الأطفال والصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادا لاستقبال باقي الصفوف الدراسية بداية من السبت المقبل 13 مارس الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.وكانت الوزارة، قررت عودة حضور بدون غياب (اختياري) حسب الجداول كما في الترم الأول، بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس، لافتة إلى أن الغياب الاختياري يقتضي إقرارا رسميا من ولى الأمر في الإدارة التعليمية.وحددت الوزارة، أنه من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية، على أن تعقد امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بديلًا عن امتحانات الترم الثاني.من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الولوج إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.