فرق الفنون الشعبية تواجه الأفكار الظلامية في ثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا عرض فنى تضمن العديد من التابلوهات الغنائية الراقصة منها التحطيب والسحجة، تدريب الفنان سيد تونى، وقدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى والعديد من التابلوهات الغنائية الراقصة منها "السحجة، والقصب والتنورة والتحطيب وأمانة يا مراكبي والفرح الملواني"، تدريب محمد شحاته تصميم وإخراج أسامة عبدالله الملواني، وذلك ضمن خطة الهيئة في مواجهة الأفكار الظلامية بالمحافظات.عقد نادى أدب بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "توجيه الشباب إلى حب الأدب العربي" حاضرها الدكتور محمد هاشم، محمد سيد عمار، والدكتور هاني عطا الله، ومحمد عبد القوي حسن، دارت الندوة حاولي تشجيع الشباب على قراءة الأدب العربي والاعتزاز به، والتنقيب والبحث علي المحاسن والجمال في الأدب العربي، بجانب كيفية جذب الشباب إلى الاهتمام به وحثهم على كل ما هو جديد.كما ناقشت مكتبة قلوصنا الثقافية كتاب بعنوان "التربية ومشكلات المجتمع" من تأليف ابراهيم الجيار، ناقشته منال خلف يونس، وفى نفس السياق ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب "الإسعافات الأولية" ناقشته أميمة علي محمد، وناقش بيت ثقافة مطاي كتاب بعنوان "ابنة عمران" للدكتور سعد إسماعيل شلبي ناقشه حسين عبد الله، كما ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان" شخصية الطفل" من تأليف محمود الزيادي، وكتاب بعنوان "بر الوالدين وصلة الأرحام" ناقشهم عبدالعظيم أحمد.قدم بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنية "تصميم هدية عيد الأم" ساعة حائط باستخدام الاركيت والكارتون تنفيذ الفنان محمد فرغلي، وعقد بيت ثقافة سمالوط محاضرة بعنوان "دور المرأة في الحياة الاجتماعية وبناء المجتمع" حاضرها الدكتور علاء نصر الدين وتحدث عن ما تبذله المرأة ودورها المهم في تنمية المجتمع.