البعثة الأممية في السودان: يجب أن يشعر المواطن بالتغيير الحاصل

أفادت البعثة الأممية في السودان، اليوم الأربعاء، يجب أن يشعر المواطن السوداني بالتغيير الحاصل في بلاده.ودعت البعثة الأممية في السودان، المجتمع الدولي لدعم احتياجات السودان في هذه المرحلة الحرجة، وفقًا لسكاي نيوز.وأكدت البعثة الأممية في السودان، على زيارتها لكل المناطق السودانية للاستماع إلى كل أطياف المجتمع.