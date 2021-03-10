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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها العنف والختان.. «وعي»: نعمل على 12 قضية تهم كل بيت مصري

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:16 ص
العنف والختان
العنف والختان
ولاء جمال
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قال الدكتور مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لـ«برنامج وعي»، إن البرنامج يسعى لرفع وعي الأسر المصرية حول القضايا المهمة، مشيرا إلى أنه تم العمل على 12 قضية تهم كل بيت مصري، وخاصة مستفيدي تكافل وكرامة.

وأوضح حلمي، فى تصريحات على هامش جولة بحى الاسمرات، أن البرنامج يعمل على 12 قضية وهي «التمكين الاقتصادي، التعليم، صحة الأم والطفل، التربية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، مكافحة المخدرات، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، والمواطنة».

ولفت إلى أن رسائل البرنامج جاءت كالتالي:

- «العمل كرامة ومستقبل»، لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسرة، لتشجيع الأسر للاستفادة ببرامج التمكين الاقتصادي.

- «التعليم قوة في أي عمر»، والحث على منع التسرب من التعليم، واجتهاد الأسر في بقاء أبنائهم في المدرسة، والتأكيد على أن من فاته قطر التعليم هناك فرصة أخرى من خلال المدارس المجتمعية.

- «صحتك ثروتك أنت وأسرتك»، يتم التركيز فيها على أهمية متابعة الحمل والولادة الآمنة في مكان آمن، والتركيز على الرضاعة الطبيعية، والتطعيمات للطفل في مواعيدها وبجميع جرعاتها، ومتابعة نمو الطفل النفسدي والجسدي.

- الاكتشاف المبكر للإعاقة وتم اختيار شعار «نقدر نحول الإعاقة طاقة»، وتم التركيز به على أهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوضيح للأم العلامات الأساسية لنمو الطفل، وملاحظة نمو الطفل الحركي والعقلي، وكيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

- النظافة صحة وسلامة خاصة تزامنا مع جائحة كورونا وأهمية التباعد وغسل اليدين.

- «أنت أقوى من المخدرات»، يتم الحديث فيه عن وقاية الأسرة لأبنائها من تعاطي المخدرات، والتركيز على الحوار المستمر بين الأسرة وأبنائها.

- «نربي بأمانة من غير إهانة»، ويتحدث عن التربية الأسرية الإيجابية، ويتحدث عن أساليب التربية الإيجابية التي تنبذ العنف، وأهمية الحوار مع الأبناء وعدم تميز الأولاد عن البنات، ولا تمييز الطفل عن أقرانه داخل أو خارج الأسرة، والتركيز على أهمية اللعب في حياة أولادنا واللعب مع أولادنا، مشيرا إلى أنه ليست الألعاب الغالية دائما هي التي تنمي العقل والحركة، قائلا: «صنع الطيارة الورق تنمي العقل»، وليس هناك فرق بين لعبة البنت ولعبة الولد.

- «العنف وألعاب العنف»، متسائلا ماذا يعني لعب الطفل للعبة المكسب فيها موت وقتل البشر، مؤكدا أن المصيبة في تحقيق المكسب من خلال الموت سواء حيوانات أو أشخاص داخل اللعبة، مما ينمي عند الطفل العدوانية والشر، وكذلك مشاهدة الأطفال للمصارعة الحرة، وتصل رسالة للطفل بأن المؤذي هو الأفضل، مشيرا إلى أن ألعاب العنف الإلكترونية تعلم الأطفال أن موت البشر هو المكسب.

- «ختان الإناث جريمة»، وإجرائه جريمة، وأن عفة البنت تكون من خلال تربيتها والالتزام بتعاليم الدين، وتنمية عقلها بالتعليم.

- زواج البنت قبل 18 يضيع حياتها، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يجرم فعل الزواج حتى الآن، لكنه يمنع توثيق الزواج قبل 18 سنة، مشيرا إلى أنه يتعشم في قانون يجرم فعل الزواج ويجرم فعل الأب أو المحامي أو الشهود، الذين شاركوا في هذه الجريمة، مؤكدا أنه يحدث تحايل على قانون زواج القاصرات من قبل الكثيرين بعقد عرفي.

- «بلدنا مركب نجاة والهجرة غير الشرعية»، لافتا إلى أن حلم جمع المال السريع في الناحية التانية من البحر، لايتحقق قائلا: «مش بيلحقوا يوصلوا الناحية التانية، ولو وصلوا يتم استغلالهم استغلال سئ في أعمال غير شرعية، أو يتم سجنهم، أو يتم ترحيلهم».

- «المواطنة» والتي تؤكد على أننا كلنا مصريون وتنوعنا قوة، ويتم التأكيد من خلالها على أننا شركاء دون تمييز سواء رجال أو سيدات، مسيحين ومسلمون، فقراء وأغنياء، وشعاره كلنا مصريون وتنوعنا قوة.

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