وزير البترول يُعلن زيادة مشروعات التحول الرقمي في العلمايات الإنتاجية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن السبق الذي حققته الوزارة بإطلاق مشروع التطوير والتحديث وكذلك مشروع التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز وما واكبهما من تطور كامل وتنامي في الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية أثمر عن تحقيق قصص نجاح واضحة في كافة مناحي الصناعة البترولية، وكذلك في قطاع التعدين.وأشار «الملا»، إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في مشروعات التحول الرقمي في العمليات الإنتاجية استثمارًا لتلك النجاحات التي تحققت ومنها التشغيل الفعلي لبوابة مصر للاستكشاف والإنتاج "Egypt Upstream Gateway" كأول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والانتاج في مصر بمعايير عالمية في توقيت قياسي، وإطلاق أول تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز التحويل وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذى يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها إلى جانب النجاحات التي تحققت من قبل مثل الإسراع بوضع المشروعات الجديدة على خريطة الإنتاج وإطلاق بوابة تواصل العاملين وغيرها من المشروعات التى كان لمواكبة التطور واستخدام تطبيقات التقنيات الحديثة دور بارز فيها.وأضاف خلال اجتماعه بوفد من شركة بيكر هيوز أن قطاع البترول لديه فرص استثمارية متميزة وأنه قادر على التوسع فى شراكاته مع الشركات العالمية من خلال العديد من المشروعات التي تعتمد على التكنولوجيات الجديدة في مجالات الإنتاج والتنمية وإعادة تقييم البيانات من خلال مشروعات المسح السيزمي واسترجاع غاز الشعلة وترشيد الاستهلاك وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة ومشروعات رفع كفاءة أعمال الأمن السلامة والصحة المهنية وغيرها من المشروعات المختلفة التىيتؤمن بيئة العمل بما يحقق أهداف زيادة الإنتاج والحفاظ على العاملين والمنشآت والمعدات.من جانبه قدم وفد شركة بيكر هيوز عرضًا توضيحيًا لعدد من التطبيقات التكنولوجية الحديثة والحلول الرقمية التي تقدمها الشركة فى مجالات التسجيل الآلى لإنتاج الحقول واسترجاع غازات الشعلة وتوفير المواد الكيماوية وكذلك فى زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة ومشروعات الصيانة والإنشاءات وتدريب الكوادر البشرية، كما اتفق الجانبان على استكمال برنامج تدريب الكوادر البترولية فى شركة بيكرهيوز بعد التوقف الناجم عن جائحة كورونا، وذلك ضمن البرنامج المشترك الذى تنفذه الوزارة لرفع كفاءة العاملين وصقل خبراتهم بالتعاون مع الشركات البترولية العالمية العاملة بمصر.وأشاد زاهر إبراهيم، من وفد الشركة، بقصص النجاح التى حققتها وزارة البترول خلال الفترة الماضية في قطاعى البترول والغاز والتعدين والتطبيق المتميز لبرامج الإصلاح الاقتصادى والذى حاز ثقة الشركات والمؤسسات الدولية، كما أشاد بالخطوات التى اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية وفتحها آفاق أكبر للاستثمار جذب شركات ذات ثقل عالمى وملاءات مالية كبيرة وتكنولوجيات متقدمة مثل إكسون موبيل وشيفرون بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر.ولفت إلى أن خبرات بيكر هيوز فى التعامل مع عدد من شركات قطاع البترول المصرى فى مقدمتها جاسكو وبتروجت وويبكو؛ مكنها من متابعة ما يقوم به قطاع البترول من إصلاحات حقيقية وقوية عن قرب ودفعها لعرض ما يمكنها تقديمه من حلول مبتكرة ضمن مشروع التحول الرقمى الذى تنفذه الوزارة.