وكيل «صحة السويس» يُتابع حالة المصابين في حادث طريق السخنة

تابع وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور إسماعيل الحفناوي، تتطور الحالة الصحية لـ 19 مصابًا في حادث طريق السخنة، بمستشفى السويس العام.وزار «الحفناوي» المستشفى العام صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة مصابي حادث انقلاب أتوبيس شرق الدلتا على طريق السخنة.ووجه بتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، وعمل الأشعه والتحاليل اللازمة لكل مصاب، متمنيًا لهم الشفاء العاجل بإذن الله.