7.9 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 7.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وبحسب البيانات المعلنة، اليوم الأربعاء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ232 ألفا و934 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 1.3 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو عشرة أسابيع.