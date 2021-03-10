افتتاح أول مركز تكنولوجي بـ«كوم زمران» بالدلنجات في البحيرة

افتتح المحاسب مجدي إبراهيم، رئيس مركز ومدينة الدلنجات بالبحيرة، أول مركز تكنولوجي بقرية "كوم زمران"، بعد تدريب العاملين بالقرية على التعامل مع منظومة المركز التكنولوجي للتسهيل على المواطنين في أداء خدمتهم بصورة مميكنة في المدة المحددة قانونيًا لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، للتصالح في مخالفات البناء وتوصيل كل المرافق.وأكد رئيس المركز على تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز الطلبات لتخفيف الازدحام والتيسير على المواطنين، والعمل على توعية المواطنين بضرورة الاستفادة بالقانون والتي تنتهي نهاية شهر مارس لتقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار، وإنهاء كل المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء.يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتفعيل قانون التصالح، وتقديم كل التسهيلات للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.