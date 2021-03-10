مواعيد امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع للصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مواعيد عقد امتحانات المواد التي لا تُضاف للمجموع للصف الثالث الإعدادي.وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المواعيد كالتالي: «مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء ١٨ مايو، التربية الفنية ١٩ مايو ٢٠٢١، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ٢٠ مايو».وقررت الوزارة، أن يتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الإجابة لهذه الامتحانات.كما تتولى المديرية التعليمية إعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع، مع مراعاة أن يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع، سيتم عقدها على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة.