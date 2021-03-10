رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جواسيس بدرجة سفراء.. دبلوماسيو أردوغان يراقبون معارضيه في النيجر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:08 ص
أردوغان
أردوغان
هدير سند
طباعة
كشف موقع نورديك مونيتور السويدي، أن منتقدي الرئيس التركي أردوغان تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك في نيامي، عاصمة دولة النيجر، الواقعة في غرب إفريقيا، وسط مطاردة من قبل النظام لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة للحكومة التركية.

وذكر الموقع، أن السفارة التركية جمعت معلومات عن مواطنين أتراك يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الداعية التركي المعارض "فتح الله جولن"، وهي جماعة تنتقد أردوغان.

وأوضح الموقع السويدي، أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك، وتم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي بيرول توفان.

ووفقًا لقرار صدر في 12 ديسمبر 2018 عن توفان، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 201827442) مع 44 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيامي دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة، وقد اتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

مخاطر كون المرء مؤهلا لوظيفة بدرجة أكبر من اللازم

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

فرق الفنون الشعبية تواجه الأفكار الظلامية في ثقافة المنيا

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة