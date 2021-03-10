جواسيس بدرجة سفراء.. دبلوماسيو أردوغان يراقبون معارضيه في النيجر

كشف موقع نورديك مونيتور السويدي، أن منتقدي الرئيس التركي أردوغان تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك في نيامي، عاصمة دولة النيجر، الواقعة في غرب إفريقيا، وسط مطاردة من قبل النظام لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة للحكومة التركية.وذكر الموقع، أن السفارة التركية جمعت معلومات عن مواطنين أتراك يعتقد أنهم ينتمون إلى حركة الداعية التركي المعارض "فتح الله جولن"، وهي جماعة تنتقد أردوغان.وأوضح الموقع السويدي، أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك، وتم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي بيرول توفان.ووفقًا لقرار صدر في 12 ديسمبر 2018 عن توفان، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 201827442) مع 44 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في نيامي دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة، وقد اتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.