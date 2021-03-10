العثور على طفلة 4 أعوام مخنوقة فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، فجر اليوم الأربعاء، على جثة طفلة 4 أعوام حول رقبتها آثار خنق داخل حوش ببندر قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة "رودينا علي" وحول رقبتها آثار خنق، وتم نقلها إلى مستشفى قنا الجامعي.تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.وبدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تكثيف التحريات والجهود، وذلك لكشف غموض وملابسات الواقعة الأليمة.