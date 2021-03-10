«الوطن» العمانية: خطة التحفيز الاقتصادي تهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية أن إقرار خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرها سلطان عمان هيثم بن طارق، تهدف إلى تحقيق معدَّلات نمو مرتفعة حسب ما هو مخطَّط له في رؤية "عُمان 2040م".وذكرت الصحيفة في عمودها اليومي بعنوان (اجتماع واكب الواقع ولامس المطلوب) اليوم الأربعاء أن هذه الخطة حرصت على معالجة الآثار الاقتصادية التي نتجت جرَّاء تفشِّي جائحة كورونا، تزامن معها تراجع أسعار النفط، بقدر ما تمثِّل مسعًى وطنيًّا لترتيب الأوضاع بما يضمن عودة الأنشطة الاقتصادية؛ لضمان تحقيق معدَّلات نموٍّ اقتصادي بشكل متسارع من خلال المحاور الخمسة لخطَّة التحفيز والمتمثلة في حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم، وحوافز محسَّنة لبيئة، وحوافظ الأعمال والاستثمار.وأشارت (الوطن) إلى أن الخطة ستقدم أيضا حوافز دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز لسوق العمل والتشغيل، وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي، وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.