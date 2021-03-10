محافظ الغربية يفتتح مشروع الصرف الصحي بمنصورية الفرستق وكفر الباجة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، مشروع الصرف الصحي بمنصورية الفرستق وكفر الباجة بمركز كفر الزيات بتكلفة إجمالية قدرها ٥٦ مليون جنيه، وذلك بحضور المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية، والأستاذ محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.وصرح المهندس عبد السلام بركات بأن مشروع الصرف الصحي بقريتي منصورية الفرستق وكفر الباجة يخدم ١٥ ألف و٥٠٠ نسمة وتم إقامته على مساحة ٣٥٠ م٢ بطول ١٦.٢ كم شبكة انحدار، وخط طرد رئيسي وفرعي بطول ٢.٧٥٠ كم ويخدم ٩ آلاف مواطن بكفر المنصورية و٦ آلاف و٥٠٠ مواطن بقرية كفر الباجة.ثم تفقد محافظ الغربية ومرافقوه التوسعات التي تتم بمحطة مياه كفر الزيات والمقامة على مساحة ٢٩ ألف متر والتي تم توسعتها بتكلفة قدرها ١٥١ مليون جنيه لتحسين ورفع كفاءة المحطة التي تخدم أهالي كفر الزيات، الدلجمون وإبيار.وأكد محافظ الغربية على اهتمام المحافظة بمشاريع الصرف الصحي لكونها من أهم مشروعات البنية التحتية التي توفر حياة كريمة للمواطنين وتخلق بيئة صحية خالية من الأوبئة الأمراض، كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بأقصى كفاءة.