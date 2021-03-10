6 مصابين فى انهيار منزل بقنا

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انهيار منزلهم، الواقع خلف شركة المياه، بمنطقة الصالحية، بالجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة إبراهيم محمد سالم، 24 عامًا، وعصام عزب مهران، 55 عامًا، وأطفاله الثلاثة حسن عصام عزب عام ونصف، وبوسي عصام عزب 6 أعوام، وصابرين عصام عزب عامين، وكمالة مصطفى عمار، 60 عامًا.تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.