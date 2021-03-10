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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 مصابين فى انهيار منزل بقنا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:10 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
قنا : إسلام البكري
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أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انهيار منزلهم، الواقع خلف شركة المياه، بمنطقة الصالحية، بالجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا، بإصابة إبراهيم محمد سالم، 24 عامًا، وعصام عزب مهران، 55 عامًا، وأطفاله الثلاثة حسن عصام عزب عام ونصف، وبوسي عصام عزب 6 أعوام، وصابرين عصام عزب عامين، وكمالة مصطفى عمار، 60 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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